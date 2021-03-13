فيلق القدس يعترف بدعم ميليشيات الحوثي لاستهداف السعودية

اعترف قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، بدعم طهران للهجمات التي يشنها الحوثيون ضد أهداف في المملكة العربية السعودية.وقال قاانى إن هذه الميليشيات شنت خلال أقل من عشرة أيام 18 عملية دقيقة ضد السعودية، على حد تعبيره.وجاءت تصريحات قاآني خلال كلمة له بمجمع آيات الثقافي بطهران، وفقا لوكالة تسنيم التابعة للحرس الثورى.وأكد قاانى على استمرار تدخلات بلاده في الشؤون الداخلية لليمن وتشجيعها المستمر لميليشيات الحوثي من أجل استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.