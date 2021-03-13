إيرادات «وقفة رجالة» تعاود الارتفاع

عاد فيلم «وقفة رجالة» لحصد إيرادات عالية في شباك التذاكر المصري بعد تراجعه خلال الأيام الماضية؛ ليستمر في تصدر كل الإيرادات منذ بداية عرضه من موسم إجازة منتصف العام الدراسي.وجمع فيلم "وقفة رجالة" أمس الجمعة إيرادات قدرت بـ 405 آلاف جنيه ليحتل المرتبة الأولى بفارق كبير عن كل المنافسين، حيث جمع فيلم "قبل الأربعين" 30 ألفا فقط في المرتبة الثانية.«وقفة رجالة» يشارك في بطولته كلا من ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر، وصفاء الطوخي، وإيمان السيد، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.«وقفة رجالة» تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعاني كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.