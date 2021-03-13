نجلاء بدر تعلن تعافيها من كورونا: «رحلة صعبة»

أطلت الفنانة نجلاء بدر للمرة الأولى على جمهورها بعد 20 يوما من إصابتها بفيروس كورونا المستجد من خلال فيديو جديد عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وأعلنت نجلاء عن تعافيها تماما من الفيروس قائلة، "الحمد لله تعافيت بعد رحلة صعبة من الإصابة"، ووجهت شكرها للعديد من المقربين منها وعلى رأسهم الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد وشكرت الطبيب المعالج لها الذي سهل لها طرق العلاج بالإضافة إلى أحمد السقا ومها الصغير وعدد كبير من النجوم.وكانت نجلاء تتواصل من فترة لأخرى على فيس بوك حيث كتبت خلال الفترة الماضية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة:"سامحوني يا جماعة بالنسبة لعدم مقدرتي على الرد على التليفون للأسف نفسي ضيق وبنهج والحمد لله على كل شئ، شكرًا بجد على اهتمامكم وأنا بقرأ كل الرسايل الحلوة والاهتمام والحب والدعاء.. ربنا يحفظنا جميعًا"