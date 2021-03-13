رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

السبت 13/مارس/2021 - 01:35 م
النتيجة
النتيجة
نورهان عبدالرحمن
طباعة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الكشف عن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي، عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي فقط، وذلك عبر الرابط التالي https:moe.gov.eg.

من جانبه، أكد محسن عبد العزيز رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم، أنه مازالت عملية التصحيح الإلكتروني لامتحانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، مستمرة.

رابط نتيجة اولى وثاني ثانوي 2021

وشدد خلال تصريحات له، أنه ولم يتم إعلان النتائج حتى الآن، مشيرا إلى أنه لاصحة لأي روابط تعلن النتيجة.

يذكر أن طلاب الصف الثاني الثانوي العام؛ كانوا قد انتهوا من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2020-2021؛ يوم الخميس الماضي الذي وافق 11 مارس 2021 بأداء الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية لطلاب الشعبة العلمية؛ والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

تابع أيضاً:


ومن المقرر أن يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي ثلاث اختبارات إلكترونية نهاية مارس وأبريل ومايو على التابلت بنظام التقييم الجديد الذي يقيس مهارات التفكير والقدرة على حل المشكلات بدلا من الحفظ والتلقين.

وتعقد الامتحانات الشهرية كبديل لامتحان الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2020-2021؛ وذلك بسبب جائحة كورونا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إحالة مدرسة للتحقيق.. «الدستور» يرصد بدء العملية التعليمية فى المحافظات

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 12-3-2021

حقيقة نقص السلع الأساسية خلال الأشهر المقبلة تأثرًا بتداعيات كورونا

موعد اول يوم شعبان 2021 وفضل الصيام فيه

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى صدفا المركزى (صور)

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال إعادة رصف وصيانة امتداد شارع الثورة

image description

إزالة 4 مخالفات بناء بدمياط (صور)

image description

تباعد جسدى وقياس حرارة فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى بدمياط

image description

«صحة دمياط»: قافلة طبية شاملة بقرية العطوي

الأكثر قراءة

«التعليم» تحدد مصير الأنشطة والمواد الفنية في التيرم الثاني (مستند)

«أتربة وانخفاض حرارة».. تفاصيل طقس اليوم

بتخفيضات تصل 60%.. «الداخلية» تطلق المرحلة 17 من «كلنا واحد»

حقيقة نقص السلع الأساسية خلال الأشهر المقبلة تأثرًا بتداعيات كورونا

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

تايلاند تحتفل بعيد الفيل وتأمل في عودة السياح الأجانب

محمد بن راشد: 60% من مساحة دبي ستكون محميات طبيعية

فندق بالصين يتيح للنزلاء فرصة العيش مع الدب القطبي

ليبيا تستعد لاستضافة أول مباراة دولية بعد 7 سنوات من «حظر الملاعب»

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

«لا تتميز عني».. كواليس الغيرة الفنية بين ماجدة الصباحي وفاتن حمامة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «9»
المزيد

الثقافة

عزة هيكل تناقش صورة المرأة في الإعلام بندوة ثقافية

الثلاثاء.. «الأعلى للثقافة» يحتفي بالعلاقات المصرية الفيتنامية

حوار الفنون بين «حسب الله» و«الطبول النوبية» بقبة الغوري

ثريا عبد البديع في ضيافة الملتقى الـ35 لمبدعي ونقاد أدب الطفل.. الأربعاء