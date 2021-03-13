التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021





رابط نتيجة اولى وثاني ثانوي 2021

وشدد خلال تصريحات له، أنه ولم يتم إعلان النتائج حتى الآن، مشيرا إلى أنه لاصحة لأي روابط تعلن النتيجة.



يذكر أن طلاب الصف الثاني الثانوي العام؛ كانوا قد انتهوا من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2020-2021؛ يوم الخميس الماضي الذي وافق 11 مارس 2021 بأداء الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية لطلاب الشعبة العلمية؛ والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.





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ومن المقرر أن يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي ثلاث اختبارات إلكترونية نهاية مارس وأبريل ومايو على التابلت بنظام التقييم الجديد الذي يقيس مهارات التفكير والقدرة على حل المشكلات بدلا من الحفظ والتلقين.



وتعقد الامتحانات الشهرية كبديل لامتحان الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2020-2021؛ وذلك بسبب جائحة كورونا.

