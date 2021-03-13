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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«حماة الوطن» يستنكر دعم منظمات حقوقية لإعلان مجلس حقوق الإنسان

السبت 13/مارس/2021 - 11:40 ص
حماة الوطن
حماة الوطن
إسلام نصير
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استنكر حزب حماة الوطن، بيان بعض المراكز والمنظمات الحقوقية، الإقليمية والدولية، لدعمها الصريح للإعلان المشترك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف لما تضمنه من العديد من المغالطات المغايرة للحقيقة.

ورفض الحزب الانتقادات الموجهة لسياسات الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان، ويعتبره تدخلًا سافرًا وغير مقبول في شئون مصر، فضلًا عن ترويجه لادعاءات كاذبة ومرسلة لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل.

وأوضح أن ما تضمنه هذا البيان هو عبارة عن أكاذيب وافتراءات تتجاهل السجل الحقوقي لمصر الحافل بالعديد من الإنجازات والإصلاحات الواسعة التي تمت على مدار السنوات الماضية في جميع المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان، في إطار ترسيخها لدولة القانون والمؤسسات.

وأضاف الحزب أن مصر لديها مؤسسات حقوقية قضائية مستقلة توفر كافة الضمانات اللازمة لتحقيق المحاكمات العادلة في جميع مراحلها وتحترم القوانين والدستور وتلتزم بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، الأمر الذي أدى إلى نجاح مصر في العديد من الملفات الهامه والتي منها:

1- إنهاء المرحلة الانتقالية واستكمال الاستحقاقات الانتخابية المختلفة بانتخاب مجلس النواب للمرة الثانية بالفصل التشريعي الثاني ومجلس الشيوخ بعد استحداثه وفقا للتعديلات الدستورية عقب استفتاء الشعب عليها.

2- تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة وفق استراتيجيتها 2030.

3- بناء علاقات خارجية متوازنة، والتأكيد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول من جانب مصر أو من قبل أي دولة أخرى تحاول التدخل في شؤون مصر الداخلية تحت دعاوى مختلفة.

وأوضح الحزب أن استمرار الصراع كطبيعة للعلاقات الدولية سيجهد دول العالم أجمع، ومن ثم بات التعاون والتحالف أكثر السبل نجاعة في إدارة النظام العالمي والنظم الإقليمية، ومساندة الدول الساعية إلى تحقيق الاستقرار والأمن من خلال تحقيق التنمية المستدامة.

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