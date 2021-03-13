«الداخلية» توجه ضربات قاضية لتجار المخدرات في 8 محافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني، الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات في مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط (كمية من مخدر الهيدرو، هاتفين محمولين، مبلغ مالي) بحوزة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية".وفي مديرية أمن البحيرة، تم ضبط 12 طربة من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول بحوزة (أحد الأشخاص)، وفي مديرية أمن الشرقية تم ضبط 6 طربب حشيش، كمية من الأقراص المخدرة، 5 هواتف محمولة، مبلغ مالي بحوزة 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية".وفي مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط كمية من مخدري الحشيش والهيروين، 2 هاتف محمول، مبلغ مالي بحوزة 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، وفي الغربية تم ضبط كمية من مخدر الحشيش، هاتف محمول، مبلغ مالي، بحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية".وفي المنيا، تم ضبط كمية من الأقراص المخدرةـ سلاح أبيض، 3 هواتف محمولة، مبلغ مالي، بحوزة 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، فيما تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي من ضبط طرد يحوي كمية من مخدر الحشيش وارد من إحدى الدول الأجنبية.وفي مديرية أمن القليوبية تم ضبط كمية من مخدر الأستروكس، سلاح أبيض، هاتف محمول، مبلغ مالي، بحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية".وبمنطقة السحر والجمال بنطاق مديريتي أمن الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط (كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول) بحوزة سيدة.