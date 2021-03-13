الطائرات الروسية تواصل غاراتها على معاقل «داعش» فى البادية السورية

انتشرت، صباح اليوم السبت، عناصر من القوات الروسية والجيش السورى في مثلث بادية كل من الرقة- حلب- حماة، وذلك لتأمين طريق قوافل النفط القادمة من شمال شرق سوريا، بجانب استمرار تلك القوات في البحث عن خلايا تنظيم داعش وتفكيك الألغام في مناطق متفرقة هناك.وأفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بأن الطائرات الحربية الروسية تواصل شن غاراتها على قطاعات عدة ضمن البادية السورية من ريف حمص الشرقي وصولا إلى باديتي دير الزور والرقة، فيما يتركز القصف الجوي على بادية حماة، حيث معاقل تنظيم داعش.ونفذت الطائرات الحربية الروسية 22 غارة جوية منذ فجر اليوم، ليرتفع عدد الغارات منذ فجر أمس إلى 97، حيث نفذت يوم أمس نحو 75 غارة جوية، تزامنا مع استمرار عمليات البحث عن خلايا تنظيم داعش في عدة قطاعات من البادية السورية.