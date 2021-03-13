ضبط نصاب الوظائف الحكومية في الدقهلية

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها للتصدى لجرائم النصب والإحتيال على المواطنيناوتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية "وآخر"، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم قدرته على إلحاقهما بوظيفة بإحدى الهيئات الحكومية مدعيًا علاقاته ونفوذه بمسئولي تلك الجهة على خلاف الحقيقة.وأكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة وأن وراءها شخص مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية "له معلومات جنائية"، وقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض مسئولي الجهة الحكومية محل عمله وقدرته على إلحاقهم بوظائف بها خلافًا للحقيقة، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكيان، إلا أنه لم يفي بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.