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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط نصاب الوظائف الحكومية في الدقهلية

السبت 13/مارس/2021 - 11:23 ص
حبس
حبس
عمرو المزيدي
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واصلت الأجهزة الأمنية جهودها للتصدى لجرائم النصب والإحتيال على المواطنينا

وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية "وآخر"، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم قدرته على إلحاقهما بوظيفة بإحدى الهيئات الحكومية مدعيًا علاقاته ونفوذه بمسئولي تلك الجهة على خلاف الحقيقة.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة وأن وراءها شخص مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية "له معلومات جنائية"، وقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض مسئولي الجهة الحكومية محل عمله وقدرته على إلحاقهم بوظائف بها خلافًا للحقيقة، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكيان، إلا أنه لم يفي بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

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