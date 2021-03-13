ضبط موظفة بمحليات القليوبية سهلت البناء على أملاك الدولة

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها في ضبط جرائم الرشوة وتستغلال النفوذ، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط شتى صورها الجريمة لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ.وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام مهندسة تنظيم سابقة بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة القليوبية "سابقًا"، وبتنظيم بالوحدة المحلية لمدينة أخرى بذات المحافظة "حاليًا"، باستغلالها موقعها الوظيفي والإخلال بمقتضيات الوظيفة العامة والتواطؤ مع أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ، وتمكينه من الحصول على رخصة لبناء 11 دورا على قطعة أرض أملاك دولة وقيام الأخير باستخدام سند ملكية "مزور"، حيث تعمدت عدم عرض ملف الترخيص وسند الملكية على الإدارة المختصة لمراجعته للتأكد من صحته، وأغفلت عمدًا ذكر أن قطعة الأرض "أملاك دولة" لتمكينه من الحصول على ترخيص البناء المشار إليه.عقب تقنـين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرت بالواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.