ضبط 3 عمال سرقوا مشغولات ذهبية من شقة بالقاهرة الجديدة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مرتكبي واقعة السطو على أحد المساكن وسرقة كمية من المشغولات الذهبية والمتعلقات بالقاهرة الجديدة.وتبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) بأنه عقب عودته لمسكنه اكتشف كسر الباب الخلفا لمسكنه وسرقة (مشغولات ذهبية، ساعتين يد رجالي).بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص جميعهم عمال بناء بمسكن تحت الإنشاء كائن بذات المنطقة محل البلاغ ويقيمون بدائرة القسم.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الباب"، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنهم الكائن بدائرة القسم لدى عميلهم (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول).باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.