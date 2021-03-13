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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عاطلين لاتهامهما بانتحال صفة رجال شرطة بمنشأة ناصر

السبت 13/مارس/2021 - 10:35 ص
حبس
حبس
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أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بانتحال صفة رجال شرطة، والاستيلاء على مبلغ مالى من سائق سيارة بدائرة القسم، كما طالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات،ووجهت لهم تهمة انتحال الصفة والنصب والاحتيال على المواطنين.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين، مقيمان بدائرة القسم وبحوزتهما (طبنجة صوت - قطعة خشبية ملفوفة بلاصق أسود على هيئة جهاز لاسلكى - مبلغ مالى "مجهول المصدر" ) أثناء قيامهما باستيقاف قائد سيارة أجرة عقب إيهامه بأنهما رجال شرطة.

وبسؤال المجنى عليه قرر أنه حال سيره بمحل الضبط فوجئ بقيام المتهمين باستيقافه، عقب إيهامه أنهما رجالى شرطة واستوليا منه على المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما نظير عدم تحرير مخالفة مرورية ضده لقيامه بتحميل ركاب من خارج الموقف، وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال الصفة" باستخدام المضبوطات حيازتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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