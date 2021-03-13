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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

بـ4.5 مليار دولار.. تحالف أمريكي كوري لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية

السبت 13/مارس/2021 - 09:57 ص
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
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تحالفت مؤسستان من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لضخ أضخم استثمار يشهده العالم في مشروع مشترك لإنتاج البطاريات في الولايات المتحدة الأمريكية، لمواجهة الطلب العالمي المتعاظم على إنتاج البطاريات المستخدمة في تشغيل السيارات التي تعمل بالكهرباء وذلك بحلول عام 2022.

وجاء فى بيان مشترك لمؤسسة كورية الجنوبية والأمريكية أن حجم الاستثمارات التي ستضخ في هذا التحالف يصل الى 5ر4 مليار دولار أمريكي وأنه سيخلق 10 ألاف وظيفة جديدة بما في ذلك فرص العمل للمقاولين والمتعهدين الفرعيين.

وستنتج الشراكة الجديدة 33 طرازا من البطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية التي يقول المراقبون عنها إنها ستكون هي الصيحة القادمة السائدة في عالم السيارات بحلول عام 2035.

وتشير دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع الضخم الجديد إلى أن العالم يسير في طرقاته نحو مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2023، كما سيتضاعف حجم الطلب العالمي على الطرازات التي تعمل بالكهرباء من السيارات ومركبات النقل بواقع مليون سيارة سنويا بدءا من هذا العام لتصل بحلول عام 2030 الى أربعة ملايين سيارة كهربائية.

ومن المقرر أن يدعم التحالف الجديد عمل مصنع عملاق للبطاريات تتولاه مؤسسة جنرال موتورز الأمريكية يقع في لوردز تاون بولاية اوهايو الأمريكية تصل استثماراته إلى 3ر2 مليار دولار أمريكي، وبفضل التحالف الكوري الأمريكي سيتم تدشين مصنع جديد في ديترويت وميتشيجان بالولايات المتحدة بدأت المؤسسة الأمريكية تشييد أولاهما أما الثاني فسيتم اتخاذ قرار بتوسعته بموجب الشراكة الجديدة وهي المؤسسة التي تدخل هذا العام عامها ال(12) بعد المائة في عالم إنتاج السيارات ومستلزماتها.

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