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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يفاجئ حضور حفل لإنقاذ الكلاب بفلوريدا

السبت 13/مارس/2021 - 09:38 ص
ترامب
ترامب
مروة عنبر
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حضر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حفلا لجمع التبرعات لإنقاذ الكلاب، أقيم داخل مقر إقامته بمنتجع مارا لاجو في ولاية فلوريدا.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على موقعها الإلكتروني، بأن ترامب فاجئ الحاضرين في الحفل وصعد إلى المنصة، حيث ألقى خطابا مرتجلا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب لم يكن يرتدي زيا رسميا، بل مجرد قميص أبيض قصير وبنطال أسود، وقبعته الحمراء الشهيرة.

وقال ترامب مخاطبا الحاضرين: "لم أستعد إلى هذا الأمر تحديدا، لكني كنت أمشي على مقربة، وسمعت الناس يصرخون".

وقوبل حديث ترامب بالتصفيق من طرف الحاضرين في الحفل، وكان أحدهم يهتف أحبك.

وأضاف ترامب أنه أراد إلقاء الكلمة لأنه شعر أن حملة التبرعات مهمة وعظيمة.

وتابع: "أنا معكم 100 بالمئة لقد عقدنا العديد من الاجتماعات في البيت الأبيض والمكتب البيضاوي بشأن إنقاذ الكلاب ومساعدتها".

ونظم الحفل لوري سيمونز، مؤسسة جمعية لإنقاذ الكلاب، وكانت تسعى من ورائه إلى جمع نصف مليون دولار لجلب نحو 500 كلب من الصين إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن الحفل نظم بالتعاون مع لارا ترامب، زوجة نجل الرئيس السابق، إريك ترامب، ولم ينس ترامب الإشارة إلى زوجة نجله، مقدما لها الشكر، واصفا إياها بالرائعة للغاية.

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