أسعار الدواجن فى مصر اليوم السبت 13-3-2021



أسعار الرومي اليوم



واستقرت أسعار الرومي اليوم عند 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومي، نظرًا لأن الإنتاج المحلي منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك.



يرصد لكم موقع " الدستور" في هذا التقرير أسعار الدواجن في مصر اليوم السبت 13-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة بالأسواق المحلية المصرية.محليًا، ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم بنحو جنيهين عن أمس الأول، وفقا لبورصة الدواجن.تراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 29 إلى 30 جنيهًا للكيلو، بعد أن كانت تبدأ من 25 جنيها وجاءت قائمة الأسعار كما يلي:بلغ سعر الدجاج البلدى نحو 37 جنيها.وجاء سعر كيلو اللحم الأحمر 27 إلى 29 جنيهًا.تراوحت أسعار الدواجن «المجمدة» ما بين 32 و37 جنيها.أسعار البيض اليومتراوحت أسعار كرتونة البيض «الأبيض» ما بين 38 و40 جنيها.كما تراوحت أسعار كرتونة البيض «الأحمر» ما بين 39 و42 جنيها.وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي بين 42 و47 جنيها.وسجلت أسعار الكتاكيت اليوم ما يقرب من 6 و9 جنيه، وارتفع حجم الإنتاج المحلي من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا.وجاءت اسعار الكتاكيت علي النحو التالي:سعر الكتكوت الأبيض شركات 11.5 إلى 14.25 جنيه.سعر الكتكوت الأبيض قطعان 10.80 إلى 11 جنيها.سعر الكتكوت الساسو 5 إلى 5.5 جنيه.وسجلت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلي 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.