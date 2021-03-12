رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شركة أسترازينيكا: لا دليل على أن اللقاح يسبب تجلطا دمويا

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:03 م
استرازينيكا
استرازينيكا
منار أحمد
طباعة
أعلنت شركة "أسترازينيكا" المطورة للقاحات فيروس كورونا، اليوم الجمعة، أنه لا دليل على أن اللقاح يتسبب بتجلط دموي.

ويعتبر هذا التصريح الأول للشركة المطورة للقاح بعد أن أوقفت الدنمارك أمس، استخدام لقاح فيروس كورونا AstraZeneca بسبب الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة.

وقالت هيئة الصحة الدنماركية إن البلاد أوقفت استخدام اللقاح بعد عدة حالات لجلطات دموية بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم.

وغرد وزير الصحة ماغنوس هيونيك أمس الخميس، أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الجلطات مرتبطة باللقاح.

وذكرت إسبانيا أمس الخميس، إنه لا يوجد لدينا أي حالات تجلط مرتبطة باستخدام لقاح أسترازينيكا.

يأتي هذا بعد يوم من إعلان وكالة الأدوية الأوروبية، أن تحقيقا أوليا لم يكشف عن أي صلة بين لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لكورونا ووفاة ممرضة نمساوية تم حقنها به.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إعادة فتح الطريق الدائرى بعد الانتهاء من تفجير عقار فيصل

بدء الفصل الدراسى الثانى بجميع مدارس الجمهورية.. غدًا

الرابحون والخاسرون من رحيل باتشيكو وعودة كارتيرون إلى الزمالك

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

الصور

image description

«صحة دمياط»: قافلة طبية شاملة بقرية العطوي

image description

افتتاح منفذ لبيع منتجات «ست الدار» بدمياط

image description

غلق الجراجات المخالفة فى رأس البر بدمياط (صور)

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

الأكثر قراءة

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

«شديدة البرودة ليلا».. الأرصاد تحذر من طقس الغد

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

سيارة تصدم نجل الداعية محمد حسان فى الشيخ زايد

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

باحثون يكتشفون علاجًا لمرض القلب بين مرضي السكر من الدرجة الثانية

العلاج بالأجسام المضادة المخلقة يرتسم في مواجهة كورونا

ويلز تخفف قيود الإغلاق قبل عيد الفصح

«الغذاء العالمي» يعقد تحالفا لدعم التغذية المدرسية فى العالم

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

«لا تتميز عني».. كواليس الغيرة الفنية بين ماجدة الصباحي وفاتن حمامة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «9»
المزيد

الثقافة

نجلاء فوزي: الرجال احتكروا فن الكاريكاتير ولم يتركوا مساحة للنساء (حوار)

«أبوه ليس كأبي».. حكاية معركة ساخنة بين العقاد وزميله في طفولته

إحياء تراث «الأراجوز» بثقافة القاهرة

أسامة الحداد: رواية «برج الصفوة» تسرد تفاصيل العالم الغرائبي