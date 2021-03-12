شركة أسترازينيكا: لا دليل على أن اللقاح يسبب تجلطا دمويا

أعلنت شركة "أسترازينيكا" المطورة للقاحات فيروس كورونا، اليوم الجمعة، أنه لا دليل على أن اللقاح يتسبب بتجلط دموي.ويعتبر هذا التصريح الأول للشركة المطورة للقاح بعد أن أوقفت الدنمارك أمس، استخدام لقاح فيروس كورونا AstraZeneca بسبب الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة.وقالت هيئة الصحة الدنماركية إن البلاد أوقفت استخدام اللقاح بعد عدة حالات لجلطات دموية بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم.وغرد وزير الصحة ماغنوس هيونيك أمس الخميس، أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الجلطات مرتبطة باللقاح.وذكرت إسبانيا أمس الخميس، إنه لا يوجد لدينا أي حالات تجلط مرتبطة باستخدام لقاح أسترازينيكا.يأتي هذا بعد يوم من إعلان وكالة الأدوية الأوروبية، أن تحقيقا أوليا لم يكشف عن أي صلة بين لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لكورونا ووفاة ممرضة نمساوية تم حقنها به.