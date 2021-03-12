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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رنا سماحة: أفاضل بين عدد من الأغنيات لطرحها الأيام المقبلة

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:02 م
رنا سماحة
رنا سماحة
حسن أمين
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تفاضل المطربة رنا سماحة خلال الأيام الحالية بين عدد من الأغنيات لتفاجئ جمهورها بطرحها على طريقة السينجل خلال الفترة المقبلة.

وقالت رنا سماحة في تصريح خاص لـ"الدستور" إنها تعمل حاليا على اختيار إحدى الأغنيات للبدء في تنفيذها وتسجيلها خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنها لم تستقر عليها حتى الآن.

وأضافت أن الأغنية من المقرر طرحها على طريقة السينجل في الأسبوع الأخير من شهر مارس الجاري.

وكانت رنا سماحة قد طرحت مؤخرا فيديو كليب جديدا يحمل أسم "أستاذ تمثيل" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتعاونت فيه مع كل من الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، والملحن محمد فخراني، والموزع الموسيقي زيزو فاروق، وتولت الإخراج رنا سماحة.

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