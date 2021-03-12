تنسيقية شباب الأحزاب تنعى الحاجة زينب: جسدت قيم الإيثار والعطاء

تنعى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، زينب الملاح، التي تبرعت بقرطها لصندوق تحيا مصر في عام 2014.

وتتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، داعين الله أن يتقبلها في الصالحين.

وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الفقيدة 98 عاما، جسدت قيم الإيثار والعطاء، وهي قيم متأصلة في المرأة المصرية، كما تؤكد ضرورة الاقتداء بالراحلة العظيمة في البذل والعطاء من أجل الوطن.

