داخلية ليبيا الموقتة تنفي وقوع هجمات على مقار البرلمان ببنغازي

نفت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية الموقتة، مساء اليوم الجمعة، نفيا قاطعا وقوع أي هجوم على أي من مقرات مجلس النواب في مدينة بنغازي، ردا على ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وأكدت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، أن المقر المعلن عنه لعقد جلسة أداء القسم القانوني لحكومة الوحدة الوطنية في فندق تيبستي بمدينة بنغازي مؤمن تمام التأمين من مختلف أجهزة وإدارات وزارة الداخلية.وقالت الوزارة إن المقر الدستوري الدائم للمجلس بمقر جمعية الدعوة الإسلامية في المدينة لا يزال قيد الصيانة ولم يتعرض لأي هجوم، ولم يباشر المجلس مهامه رسميا في المدينة حتى الآن.كما أكدت أنها ومن خلال مختلف إداراتها وأجهزتها قامت بمهمتها في تأمين جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بمدينة سرت بكل مهنية واقتدار.فيما قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في وقت سابق اليوم، إن نقل جلسة مجلس النواب لمقر المجلس بمدينة طبرق لا علاقة له بالجانب الأمني، مؤكدا أن مدينة بنغازي آمنة.