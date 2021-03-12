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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

موعد انتهاء نيللى كريم من تصوير«ضد الكسر»

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:23 م
نيللي كريم
نيللي كريم
أمير محمد خالد
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تواصل الفنانة نيللي كريم تصوير مشاهد مسلسل "ضد الكسر" الذي تخوض من خلاله سباق رمضان المقبل وتتعاون فيه مع شركة العدل جروب والمخرج أحمد خالد والمؤلف عمرو الدالي، وتقدم من خلاله قضية اجتماعية جديدة تسلط الضوء خلالها على المراة القوية.

وعلمت "الدستور أن فريق عمل المسلسل يواصل التصوير بشكل يومي ما يقرب من 16 ساعة، حيث وضع القائمون على العمل خطة زمنية وجدولا للانتهاء منه تماما يوم 25 رمضان.

وتتفرغ نيللي كريم بشكل كبير لهذا المسلسل، حيث أوقفت تصوير كل أعمالها الأخرى من أجل الانتهاء من المسلسل والتركيز في شخصيتها، ويشاركها بطولته كل من محمد فراج ولقاء الخميسي وتارا عماد ومصطفي درويش وهشام إسماعيل.

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