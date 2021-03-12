47 إصابة جديدة بكورونا داخل صالة للرياضة في هونج كونج

أعلنت هونج كونج اليوم الجمعة، اكتشاف 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) داخل صالة أرسيس للألعاب الرياضية.وقالت مسؤولة وزارة الصحة في هونج كونج، تشوانج شوك كوان، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن الإصابات الجديدة تعود لأربعين عميلا وسبعة من العاملين داخل الصالة، وكذلك مخالطين لهم.وأضافت تشوانج أنه يصل بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة داخل صالات الألعاب الرياضية إلى 64.