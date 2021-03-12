محلل تشيكي: الدعم الخارجى للإرهابيين أطال الأزمة في سوريا

أكد المحلل في معهد العلاقات الدولية في براغ، يان دانييل، اليوم الجمعة، أن التدخلات الخارجية المستمرة والدعم المتواصل من دول غربية وإقليمية للتنظيمات الإرهابية بالمال والسلاح أدي إلى إطالة أمد الأزمة في سوريا.وأشار دانييل في حديث لموقع سيزنام التشيكي، إلى أن الولايات المتحدة ودول الغرب تتحمل مسؤولية إطالة أمد الأزمة في سوريا.وشدد دانييل على أن النظام التركي وأطرافا إقليمية أخرى يواصلون تزويد الإرهابيين في سوريا بالسلاح والعتاد مما أدى إلى تفاقم معاناة السوريين بشكل كبير.