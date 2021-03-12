انكماش اقتصاد بريطانيا 2.9% بأقل من المتوقع في يناير

كشفت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن اقتصاد بريطانيا انكمش 2.9 % في يناير مقارنة مع ديسمبر، وهي وتيرة أقل حدة مما كان متوقعا إذ دخلت البلاد مجددا في إجراءات عزل عام تهدف لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.و كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انكماشا 4.9 %، وقال بنك إنجلترا المركزي الشهر الماضي إن اقتصاد البلاد سينكمش على الأرجح 4 % في الربع الأول من 2021، ما يرجع في الأغلب إلى أحدث إغلاق لكن أيضا بسبب الاضطرابات الناجمة عن قواعد جديدة لما بعد الانفصال عن التكتل للتجارة مع الاتحاد الأوروبي.