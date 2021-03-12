انكماش اقتصاد بريطانيا 2.9% بأقل من المتوقع في يناير
الجمعة 12/مارس/2021 - 09:55 ص
وكالاتطباعة
كشفت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن اقتصاد بريطانيا انكمش 2.9 % في يناير مقارنة مع ديسمبر، وهي وتيرة أقل حدة مما كان متوقعا إذ دخلت البلاد مجددا في إجراءات عزل عام تهدف لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
و كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انكماشا 4.9 %، وقال بنك إنجلترا المركزي الشهر الماضي إن اقتصاد البلاد سينكمش على الأرجح 4 % في الربع الأول من 2021، ما يرجع في الأغلب إلى أحدث إغلاق لكن أيضا بسبب الاضطرابات الناجمة عن قواعد جديدة لما بعد الانفصال عن التكتل للتجارة مع الاتحاد الأوروبي.
و كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انكماشا 4.9 %، وقال بنك إنجلترا المركزي الشهر الماضي إن اقتصاد البلاد سينكمش على الأرجح 4 % في الربع الأول من 2021، ما يرجع في الأغلب إلى أحدث إغلاق لكن أيضا بسبب الاضطرابات الناجمة عن قواعد جديدة لما بعد الانفصال عن التكتل للتجارة مع الاتحاد الأوروبي.