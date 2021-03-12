تقرير: فيتنام تعتزم الاستمرار في التطعيم بلقاح أسترازينيكا

أفاد تقرير إخباري بأن فيتنام ستواصل التطعيم بلقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد.ولم يصب أحد ممن تلقوا التطعيم بتخثر الدم (جلطات)، بحسب ما نقله موقع "فين اكسبريس" عن رئيس المشروع الوطني الموسع للتحصين، دانج دوك آنه، والذي يشغل أيضا منصب مدير المعهد الوطني للصحة العامة وعلم الأوبئ.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن قرار فيتنام يأتي في أعقاب انضمام تايلاند إلى إيطاليا والدنمارك وعدة دول أوروبية بالتعليق المؤقت لاستخدام لقاح أسترازينيكا، ترقبا لحين انتهاء فحوصات تهدف إلى الكشفعما إذا كان اللقاح يسبب تخثر الدم.