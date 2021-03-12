الصين تسعى لإصلاح النظام الانتخابي في هونج كونج

أكّد مسؤول صيني كبير اليوم الجمعة، أنّ خطط الصين لإصلاح النظام الانتخابي في هونج كونج تمثل مع قانون الأمن القومي الذي أقر في الآونة الأخيرة مجموعة إجراءات حازمة تهدف لوقف الفوضى في المستعمرة البريطانية السابقة.شهدت هونغ كونغ تظاهرات حاشدة مطالبة بالديموقراطية تخللها عنف أحيانا في 2019 احتجاجا على تقييد بكين الحريات الفردية في هذه المدينة.ومنذ ذلك الحين عمدت الحكومة الصينية الى قمع المعارضة مع اعتقال عشرات الناشطين واخماد حركة الاحتجاج عبر اعتماد قانون الأمن القومي المشدد.