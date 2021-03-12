رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تُعلق صادرات الأسلحة إلى ميانمار

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:37 ص
وزارة الخارجية الكورية
وزارة الخارجية الكورية الجنوبية
وكالات
طباعة
قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، إن سول ستعلق التعاون الدفاعي مع ميانمار، وتحظر تصدير أسلحة إليها بعد الانقلاب العسكري والقمع العنيف للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية هناك.

وذكرت الوزارة أن سول ستحد من صادرات المواد الإستراتيجية الأخرى، وتعيد النظر في مساعدات التنمية.

وقالت الوزارة في بيان "على الرغم من مطالب المجتمع الدولي، بما في ذلك كوريا الجنوبية، هناك عدد متزايد من الضحايا في ميانمار بسبب أعمال العنف من قبل سلطات الجيش والشرطة".

كانت آخر صادرات دفاعية من كوريا الجنوبية إلى ميانمار في عام 2019، لكن سول لا تزال تنفق ملايين الدولارات على مشروعات التنمية هناك، وفقا لبيانات مبادرة شفافية المعونات الدولية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وفاة امرأة سقطت من «السادس» هربًا من محاولة اغتصابها فى النزهة

تأييد إدراج أبوتريكة و1528 قياديًا إخوانيًا بقوائم الإرهاب

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2021

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

الصور

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

image description

انطلاق اللجان السكانية بأسيوط وإدراج قرار تفعيلها

image description

ضبط صيدليات بها أدوية مهربة بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستعد لإطلاق ورشتها الدولية لمنظار الصدر الجراحي

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

غدًا.. تفجير عقار فيصل المحترق بالديناميت وإغلاق الدائري

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

حريق مبنى سكني على ساحل البحر الأسود بروسيا

«كورونا» يضرب الصحة العقلية لثلث الشعب الأمريكي

«سي دي سي»: واحد من كل 10 أمريكيين تلقى تطعيم كورونا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 12-3-2021

أيام زمان

«يا صاحب المدد».. تفاصيل رحلة زكي عمر من القرية لـ«شدي حيلك يا بلد»

مجرم شهير سبب عمل أمينة رزق بالفن

حكاية مخمور هجم على فنانة شهيرة ليلة زفافها

«اهدموا الهرم».. ماذا قال عبد الناصر بعد منع أم كلثوم من الغناء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
صار فى ليبيا حكومة
د. محمد عفيفي
عرابى وعبدالحميد الثانى
جمال طه
السعودية وانقلاب الحليف الأمريكى
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «كيف ترى المرأة نفسها»
المزيد

الثقافة

«البنية السردية في أدب محمود عبد الرازق» جديد سلسلة كتابات

جمهور بورسعيد يشيد باستعراضات فرقة «رضا».. (صور)

معرض للكتاب وندوة هى قوية بمكتبة مصر العامة

اليوم.. انطلاق ورشة «الكتابة الإبداعية للأطفال» بمركز طلعت حرب