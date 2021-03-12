سويسرا: إعطاء 951 ألفا و804 جرعات من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة أنه تم حتى الآن في سويسرا إعطاء 951 ألفا و804 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.وبحسب البيانات، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 569 ألفا و312، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 10 آلاف و90.ومضى قرابة عام وأسبوعين منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.