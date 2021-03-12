بريطانيا تنصح رعاياها بمغادرة ميانمار بسبب الاضطرابات السياسية

نصحت بريطانيا رعاياها بمغادرة ميانمار، وذلك في أحدث توصيات لها بشأن السفر، صدرت اليوم الجمعة.وأشارت التوصيات الصادرة عن وزارة الخارجية والكومنولوث والتنمية إلى أن "التوترات السياسية والاضطرابات تنتشر على نطاق واسع منذ استيلاء الجيش على السلطة وتصاعد مستويات العنف".وأضافت أن هناك أيضًا انقطاعا للإنترنت ليلا بأمر من الجيش وأصبح الحصول على أموال من خلال البنوك وماكينات الصراف الآلي (إيه.تي.إم) أكثر صعوبة؛ لأنها لا تعمل.ونصحت بريطانيا رعاياها بمغادرة البلاد، بالوسائل التجارية، ما لم يكن هناك "ضرورة ملحة" للإقامة هناك.