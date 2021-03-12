«أرجوك لا تفعصنى سهوا».. طرح الآفيش الرسمى لفيلم «ديدو»

كشف المنتج محمد السبكي، موعد عرض فيلم "ديدو" للفنان كريم فهمي مرفق معها جملة "أرجوك لا تفعصني سهوا".ونشر "السبكي" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بوستر الفيلم الذي تصدره كريم فهمي وكتب موعد العرض في عيد الفطر القادم 2021.فيلم "ديدو" بطولة كريم فهمي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو وغيرهم وهو من إنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي ومن سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.وكان قد اعتذر الفنان كريم فهمي عن المشاركة في المسلسل التليفزيوني ضد الكسر والذي تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم ويعرض في السباق الرمضاني المقبل.