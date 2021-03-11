الإحصاء: نصف مليار دولار واردات المصريين من التبغ في عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات تبغ ورق دخان تراجعت 310.8 مليون دولار خلال 2020، مقابل 381.9 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدرها 71 مليون دولار خلال عام.أضاف جهاز الإحصاء، أن واردات تبغ مفروم بلغت 374.4 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 338.9 مليون دولار خلال العام السابق عليه بزيادة قدرها 35.4 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.