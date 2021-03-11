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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تحويلات مرورية على الطريق الدائري.. تفاصيل هدم عقار فيصل المحترق

الخميس 11/مارس/2021 - 11:23 م
عقار فيصل المحترق
عقار فيصل المحترق
مريم جبل - عمرو المزيدي
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أعلنت وزارة الداخلية عن تحويلات مرورية على الطريق الدائري، لتنفيذ أعمال إزالة عقار فيصل المحترق.

وعينت الإدارة العامة للمرور خدمات مرورية لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع تنفيذ قرار إزالة العقار الكائن غرب الطريق الدائري بمنطقة كفر طهرمس بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، بأسلوب النسف الحذر، الأمر الذي يستلزم غلق الطريق الدائري في الاتجاهين لمسافة 500 متر من العقار المشار إليه لتأمين مستخدمي الطريق غدا الجمعة من الساعة 3 حتى الساعة 4 مساءًا.

ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالي: 
- تحويل القادم من أعلى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي على الطريق الدائري (القوس الغربي) والمتجه إلى وصلة المريوطية، لاستخدام محور صفط اللبن في اتجاه جامعة القاهرة أو في اتجاه شارع فيصل وميدان الجيزة وعدم استكمال السير في اتجاه محور المريوطية.

- تحويل القادم من مدينة 6 أكتوبر وطريق الواحات على الطريق الدائري (القوس الغربي) إلى محور وصلة المريوطية اتجاه كوبري المنيب أعلى النيل ومناطق القاهرة وعدم الاستكمال اتجاه مناطق العقار على القوس الغربي.

- تحويل القادم من مناطق الدائري الشرقي المنطقة الثالثة (من أعلى المنيب)، والمتجه إلى محور وصلة المريوطية في اتجاه الطريق الزراعي لاستخدام وصلة المريوطية في اتجاه أعلى القوس الغربي اتجاه أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي.

تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لإحكام منازل محور صفط اللبن على الطريق الدائري المؤدية إلى مناطق العقار وإرشاد المركبات باستكمال السير بمحور صفط اللبن والاتجاه يمينًا إلى الطريق الدائري (القوس الغربي) اتجاه محور 26 يوليو وأعلى طريق القاهرةالإسكندرية الزراعي.

وسيتم استخدام الطرق البديلة على النحو التالي: 

- القادم من مناطق الدائري الشرقي المنطقة الثالثة (من أعلى المنيب) ويرغب في التوجه إلى طريق الإسكندرية الزراعي يتم الصعود وصلة المريوطية في اتجاه أعلى القوس الغربي اتجاه منزل طريق الإسكندرية الصحراوي منزل 4،5 اتجاه الإسكندرية ثم الصعود مطلع محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان ثم الصعود إلى الطريق الدائري اتجاه طريق القاهرةالإسكندرية الزراعي.

- القادم من مناطق الطريق الصحراوي وطريق الواحات ويرغب في التوجه إلى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي يستخدم الطريق الدائري (القوس الغربي) يمينًا اتجاه وصلة المريوطية واستكمال أعلى الطريق الدائري اتجاه أعلى المنيب وحتى نفق السلام واتجاه طريق القاهرةالإسكندرية الزراعي.

- القادم من الطريق الدائري من أعلى طريق القاهرةالإسكندرية الزراعي ومن أعلى محور 26 يوليو ويرغب في التوجه لمناطق الجيزة يتم استخدام محور صفط اللبن في اتجاه ميدان الجيزة وشارع فيصل واتجاه جامعة القاهرة.
أعلنت وزارة الداخلية عن تحويلات مرورية على الطريق الدائري، وذلك لتنفيذ أعمال إزالة العقار الكائن غرب الطريق الدائري بمنطقة كفر طهرمس بالجيزة والمعروف إعلاميًا باسم عقار فيصل المحترق.

تفاصيل هدم عقار فصيل على الطريق الدائري والتحويلات المرورية

تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ قرار إزالة العقار الكائن غرب الطريق الدائري بمنطقة كفر طهرمس بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، وذلك بأسلوب النسف الحذر، الأمر الذي يستلزم غلق الطريق الدائري في الاتجاهين لمسافة 500 متر من العقار المشار إليه لتأمين مستخدمي الطريق، وذلك يوم الجمعة الموافق 1232021 من الساعة 3 مساءًا وحتى الساعة 4 مساءًا.

ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالي: تحويل القادم من أعلى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي على الطريق الدائري (القوس الغربي) والمتجه إلى وصلة المريوطية، لاستخدام محور صفط اللبن في اتجاه جامعة القاهرة أو في اتجاه شارع فيصل وميدان الجيزة وعدم استكمال السير في اتجاه محور المريوطية.

تحويل القادم من مدينة 6 أكتوبر وطريق الواحات على الطريق الدائري (القوس الغربي) إلى محور وصلة المريوطية اتجاه كوبري المنيب أعلى النيل ومناطق القاهرة وعدم الاستكمال اتجاه مناطق العقار على القوس الغربي.

تحويل القادم من مناطق الدائري الشرقي المنطقة الثالثة (من أعلى المنيب)، والمتجه إلى محور وصلة المريوطية في اتجاه الطريق الزراعي لاستخدام وصلة المريوطية في اتجاه أعلى القوس الغربي اتجاه أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي.

الطرق البديلة للدائري قبل تفجير عقار فيصل 


تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لإحكام منازل محور صفط اللبن على الطريق الدائري المؤدية إلى مناطق العقار وإرشاد المركبات باستكمال السير بمحور صفط اللبن والاتجاه يمينًا إلى الطريق الدائري (القوس الغربي) اتجاه محور 26 يوليو وأعلى طريق القاهرةالإسكندرية الزراعي.

وسيتم استخدام الطرق البديلة على النحو التالي: القادم من مناطق الدائري الشرقي المنطقة الثالثة (من أعلى المنيب) ويرغب في التوجه إلى طريق الإسكندرية الزراعي يتم الصعود وصلة المريوطية في اتجاه أعلى القوس الغربي اتجاه منزل طريق الإسكندرية الصحراوي منزل 4،5 اتجاه الإسكندرية ثم الصعود مطلع محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان ثم الصعود إلى الطريق الدائري اتجاه طريق القاهرةالإسكندرية الزراعي.

قد يهمك.. تفاصيل وموعد غلق الطريق الدارئري لتفجير عقار فيصل

القادم من مناطق الطريق الصحراوي وطريق الواحات ويرغب في التوجه إلى طريق القاهرةالإسكندرية الزراعي يستخدم الطريق الدائري (القوس الغربي) يمينًا اتجاه وصلة المريوطية واستكمال أعلى الطريق الدائري اتجاه أعلى المنيب وحتى نفق السلام واتجاه طريق القاهرةالإسكندرية الزراعي.

القادم من الطريق الدائري من أعلى طريق القاهرةالإسكندرية الزراعي ومن أعلى محور 26 يوليو ويرغب في التوجه لمناطق الجيزة يتم استخدام محور صفط اللبن في اتجاه ميدان الجيزة وشارع فيصل واتجاه جامعة القاهرة.

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