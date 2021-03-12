«خيانة وصور».. فضائح العائلة المالكة البريطانية من الجد للحفيد



تهز الفضائح القصر الملكى البريطانى، فرغم الإجراءات المشددة والأوامر الصارمة، تحدث كثير من التجاوزات من أفراد العائلة المالكة.



«من خيانة زوجية، إلى عنصرية».. هكذا كانت عناوين الصحف بشأن أخبار القصر الملكى، على مدار السنوات الماضية، الأمر الذى جعله مادة ثرية للباحثين عن الإثارة.





«عنصرية ضد أبن الامير هارى»

منذ أيام خرج الامير هارى برفقة زوجتة على الشاشة الصغيرة، من خلال مقابلة مع مقدمة البرامج أوبرا وينفرى، لتنهال التصريحات الجرئية التى تبين الوجه الآخر للأسرة المالكة.



من بين التصريحات أن ميجان ماركل، أتهمت أحد أفراد العائلة المالكة بالعنصرية، عندما أخبرها بأنه قلق بشأن لون بشرة ابنها، وقالت: شعرت بأنى منبوذة داخل القصر، على عكس المتوقع. تهز الفضائح القصر الملكى البريطانى، فرغم الإجراءات المشددة والأوامر الصارمة، تحدث كثير من التجاوزات من أفراد العائلة المالكة.«من خيانة زوجية، إلى عنصرية».. هكذا كانت عناوين الصحف بشأن أخبار القصر الملكى، على مدار السنوات الماضية، الأمر الذى جعله مادة ثرية للباحثين عن الإثارة.منذ أيام خرج الامير هارى برفقة زوجتة على الشاشة الصغيرة، من خلال مقابلة مع مقدمة البرامج أوبرا وينفرى، لتنهال التصريحات الجرئية التى تبين الوجه الآخر للأسرة المالكة.من بين التصريحات أن ميجان ماركل، أتهمت أحد أفراد العائلة المالكة بالعنصرية، عندما أخبرها بأنه قلق بشأن لون بشرة ابنها، وقالت: شعرت بأنى منبوذة داخل القصر، على عكس المتوقع.

«الأمير هارى عاريًا »



من الفضائح التى لا تنسى للقصر المالكى، عندما نشرت صورة للأمير هارى عاريًا بصحبة فتاة مجهولة في لاس فيجاس عام 2012.



وكشفت التحقيقات، أنها حبيبتة السابقة والتى تدعى "Cressida Bonas" التى شاركت في مسلسل Trinity، حيث تطلّ في أحد مشاهد المسلسل وهي تعرض خدماتها الجنسية على عدد من الرجال، الأمر الذى ادى إلى إلغاء عرض المسلسل فى الموسم الثانى. من الفضائح التى لا تنسى للقصر المالكى، عندما نشرت صورة للأمير هارى عاريًا بصحبة فتاة مجهولة في لاس فيجاس عام 2012.وكشفت التحقيقات، أنها حبيبتة السابقة والتى تدعى "Cressida Bonas" التى شاركت في مسلسل Trinity، حيث تطلّ في أحد مشاهد المسلسل وهي تعرض خدماتها الجنسية على عدد من الرجال، الأمر الذى ادى إلى إلغاء عرض المسلسل فى الموسم الثانى.



«الأمير أندرو.. عاشق النساء»



أتهم الأمير أندرو اكثر من مرة بالتحرش، والإعتداء الجنسى على القاصرات، الامر الذى أدى الى توتر العلاقة بينه وبين زوجتة الدوقة سارة، التى أتهمت ايضًا بالخيانة مع مستشارها المالى.



وأكدت الأميركية فيرجينيا روبرتس أن الامير أندرو، أرغمها على إقامة علاقة جنسية معه فيما كانت لا تزال قاصرة. أتهم الأمير أندرو اكثر من مرة بالتحرش، والإعتداء الجنسى على القاصرات، الامر الذى أدى الى توتر العلاقة بينه وبين زوجتة الدوقة سارة، التى أتهمت ايضًا بالخيانة مع مستشارها المالى.وأكدت الأميركية فيرجينيا روبرتس أن الامير أندرو، أرغمها على إقامة علاقة جنسية معه فيما كانت لا تزال قاصرة.

«كيت ميدلتون..عارية الصدر»

فى عام 2012 أنتشرت صورة لكيت ميدلتون عارية الصدر، خلال الإستمتاع بالحمام الشمسى، الامر الذى تسبب فى موجه غضب كبيرة للعائلة المالكة.





وفى واقعة أخرى نشرت بمجلة «سو اوغ هور» الدنماركية للدوقة من دون ملابس داخلية، الامر الذى تسبب فى قلق بالعائلة المالكة.





من جانب آخر، تمتلك الدوقة قريبة تدعى Katrina Darling، تعمل راقصة في ملاهي ليليّة، وقد ظهرت عارية على غلاف مجلة Play Boy.



«الأمير تشارليز..ومكالمة + 18 مع عشيقتة»

سربت مكالمة جنسية للامير تشارلز عام 1999، مع عشيقتة، الأمر الذى تدولته الصحف فى هذا الوقت، الأمر الذى أدى الى زيادة الخلافات مع العائلة المالكة.



وكانت المكالمة المسربة، دليل قوى على خيانتة لزوجتة والعائلة المالكة، حيث كانت العشيقة Camilla Parker Bowles، التى شوهدت معه أكثر من مرة. فى عام 2012 أنتشرت صورة لكيت ميدلتون عارية الصدر، خلال الإستمتاع بالحمام الشمسى، الامر الذى تسبب فى موجه غضب كبيرة للعائلة المالكة.وفى واقعة أخرى نشرت بمجلة «سو اوغ هور» الدنماركية للدوقة من دون ملابس داخلية، الامر الذى تسبب فى قلق بالعائلة المالكة.من جانب آخر، تمتلك الدوقة قريبة تدعى Katrina Darling، تعمل راقصة في ملاهي ليليّة، وقد ظهرت عارية على غلاف مجلة Play Boy.«الأمير تشارليز..ومكالمة + 18 مع عشيقتة»سربت مكالمة جنسية للامير تشارلز عام 1999، مع عشيقتة، الأمر الذى تدولته الصحف فى هذا الوقت، الأمر الذى أدى الى زيادة الخلافات مع العائلة المالكة.وكانت المكالمة المسربة، دليل قوى على خيانتة لزوجتة والعائلة المالكة، حيث كانت العشيقة Camilla Parker Bowles، التى شوهدت معه أكثر من مرة.

«الدوقة سارة فيرجسون»

نشرت جريدة "الميرور" البريطانية، صور عارية للدوقة سارة فيرجسون وهى عارية الصدر، خلال حمام شمسى.



كما نشرت الجريدة، صورًا مع المستشار المالى الأمريكى الخاص بها، فى وضع حميم، حيث كانت فى ذلك الوقت زوجة للامير اندرو. نشرت جريدة "الميرور" البريطانية، صور عارية للدوقة سارة فيرجسون وهى عارية الصدر، خلال حمام شمسى.كما نشرت الجريدة، صورًا مع المستشار المالى الأمريكى الخاص بها، فى وضع حميم، حيث كانت فى ذلك الوقت زوجة للامير اندرو.



«الاميرة مارجريت.. عشقت صديق والدها»



كسرت الاميرة مارجريت القواعد الملكية، عندما وقعت فى حب مساعد وصديق والدها الكومونلوث بيتر تاونسند، والذى كان يكبرها بأكثر من 16 عام.



الأميرة مارجريت هى الشيقية الصغرى للملكة إليزابيث، ولدت فى 21 أغسطس عام ١٩٣٠ باسكتلندا، كانت تعيش حياة ترف بشكل كبير بعيدًا عن مسئوليات الاسرة الحاكمة، وتوفت عام فى التاسع من فبراير عام 2002.





وتنص القواعد الملكية، عدم غرتباط أحد أفراد العائلة المالكة بأحد العمال والموظفين بالقصر، الأمر الذى تسبب فى غضب العائلة، التى أضطرت بالموافقة بعد العلاقة الرومانسية التى نشبت بينهم. كسرت الاميرة مارجريت القواعد الملكية، عندما وقعت فى حب مساعد وصديق والدها الكومونلوث بيتر تاونسند، والذى كان يكبرها بأكثر من 16 عام.الأميرة مارجريت هى الشيقية الصغرى للملكة إليزابيث، ولدت فى 21 أغسطس عام ١٩٣٠ باسكتلندا، كانت تعيش حياة ترف بشكل كبير بعيدًا عن مسئوليات الاسرة الحاكمة، وتوفت عام فى التاسع من فبراير عام 2002.وتنص القواعد الملكية، عدم غرتباط أحد أفراد العائلة المالكة بأحد العمال والموظفين بالقصر، الأمر الذى تسبب فى غضب العائلة، التى أضطرت بالموافقة بعد العلاقة الرومانسية التى نشبت بينهم.