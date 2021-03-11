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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تسجل 7 حالات «كورونا البريطانية» و13 حالة من «النيجيرية»

الخميس 11/مارس/2021 - 10:23 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
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أعلنت الجزائر تسجيل 7 حالات جديدة من السلالة البريطانية لفيروس كورونا، و13 حالة جديدة من السلالة النيجيرية للفيروس ذاته.

وذكر معهد باستور للأمراض الوبائية بالجزائر في بيان اليوم الخميس، أنه بالنسبة للحالات السبع المؤكدة من السلالة البريطانية، فقد تم تسجيلها بولايتي الجزائر العاصمة والبليدة.

وأوضح أنه بالنسبة لولاية الجزائر، فقد سجلت 5 حالات (منها ثلاث حالات من نفس العائلة، كانت على اتصال باحدى الحالات التي تم اكتشافها الأسبوع الماضي)، بالإضافة إلى حالتين بولاية البليدة.

وأضاف البيان أنه فيما يخص الحالات 13 المؤكدة من السلالة النيجيرية، التي ظهرت إلى حد الآن في 13 دولة، فمن بينها 3 حالات بولاية الجزائر العاصمة (منها حالتين من نفس العائلة)، وحالة واحدة من ولاية سوق أهراس، و6 حالات من ولاية تبسة، وحالة واحدة من ولاية ورقلة، وحالتين من ولاية عين صالح.

وشدد المعهد في بيانه على ضرورة إتباع إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات للحد من انتشار العدوى.

وكان الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية؛ لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر قد أعلن في وقت سابق اليوم عن تسجيل 170 حالة إصابة بفيروس كورونا وحالتي وفاة في يوم واحد.

وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي: إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 114 ألفا و851 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3028حالة وفاة.

وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 79 ألفا و556 حالة، بعد شفاء 128 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 12 مصابا في العناية المركزة.

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