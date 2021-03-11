التخطيط: 100 مليون جنيه لمشروعات صرف قرى البحيرة

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تنفيذ عدد من مشروعات صرف الطرق الداخلية بين قرى محافظة البحيرة بتكلفة إجمالية تقارب الـ100 مليون جنيه، وذلك فى إطار المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.أشارت التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها، إلى أن مبادرة حياة كريمة نفذت مشروعًا توسعة رصف طريق الخرطوم بدر بطول 3 كم ورصف طرق داخلية بطول 1.3 كم بمركز بدر بتكلفة 16.15 مليون جنيه، ورصف المدخل والشوارع الجانبية بمركز وادى النطرون قرية على مبارك بتكلفة 6 مليون جنيه، رصف وتوسعة 2.5 كم بمركز بدر قرية الخرطوم بتكلفة 3.2 مليون جنية.كما شملت المشروعات رصف الطريق الرابط بين قرية عبد الحليم محمود وقرية أدم، إضافة إلى رصف مدخل القرية بمركز قسم غرب النوبارية بتكلفة 15 مليون جنيه، ورصف المدخل والشوارع الداخل للقرية بمركز أبو المطامير قرية المهدية بتكلفة 3.8 مليون جنيه، ورصف المدخل والشوارع الجانبية للقرية بمركز قسم غرب النوبارية قرية أحمد بدوى بتكلفة 8.5 مليون جنيه.