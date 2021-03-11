837 إصابة جديدة بكورونا في بيلاروسيا

أعلنت وزارة الصحة في بيلاروسيا، اليوم، تسجيل 837 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 298 ألفًا و960 مُصابًا.وذكرت الوزارة، في بيانها الذي أوردته وكالة أنباء (بيلتا- نيوز) البيلاروسية، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى ألفين و70 حالة منذ بدء تفشي الوباء وحتى الآن، وأن عدد المتعافين من المرض بلغ 289 ألفًا و622 شخصًا.وأجرت بيلاروسيا، على مدار أمس الأربعاء، 16 ألفًا و800 اختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس، ليصل الإجمالي إلى 5 ملايين و48 ألفًا و874 اختبارًا منذ تفشي الوباء شهر مارس الماضي.