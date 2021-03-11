«نورلاند» يناقش مع «المشرى» توحيد المؤسسات الليبية

ناقش اليوم السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي خالد المشري، في مكالمة هاتفية، سبل توحيد المؤسسات الليبية.وأوضح مجلس الدولة الاستشاري في بيان له، أن الطرفين ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين، وعبرا عن الأمل في أن تتيح حكومة الوحدة الوطنية فرصة لإعادة مؤسسات الدولة تحت سيادة واحدة.وأضاف البيان أن الجانبين أكدا ضرورة مساعدة حكومة الوحدة الوطنية في أداء مهامها؛ للوصول إلى الاستحقاقات المطلوبة منها في حينها وفي مقدمتها انتخابات 24 ديسمبر 2021.ووافق مجلس النواب الليبي، أمس الأربعاء، على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بأغلبية كبيرة وصلت إلى 132 عضوًا، ومن المقرر أداء حلف اليمين للوزراء يوم الإثنين المقبل في مدينة بنغازي، حسبما أعلن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة.