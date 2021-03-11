الجريدة الرسمية تنشر قرار تحصيل رسم تأشيرة دخول مواطني الدول العربية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتحصيل رسم تأشيرة الدخول لمواطني جميع الدول العربية.ونص القرار على استثناء الدول التي ترتبط مع جمهورية مصر العربية باتفاقيات ثنائية أو إقليمية تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات.