أذربيجان تطعم أكثر من 436 ألفًا من مواطنيها ضد «كورونا»

أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان، اليوم الخميس، أن 436 ألفًا و849 شخصًا قد حصلوا على لقاح فيروس "كورونا" حتى الآن.وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، نقلًا عن مجلس الوزراء، بأن 11 ألفًا و147 شخصًا قد حصلوا اليوم على اللقاح.يُشار إلى أن عملية التلقيح في أذربيجان بدأت في الـ18 من يناير الماضي، حيث تسلمت الحكومة الأذرية في أوائل هذا العام 4 ملايين جرعة من لقاحات شركة "سينوفاك بيوتيك" الصينية.كما أكدت الحكومة في باكو أنها ستمدد معظم قيود وإجراءات الإغلاق التي فرضتها لاحتواء فيروس "كورونا" حتى أبريل المُقبل.