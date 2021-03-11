«التعليم»: توزيع مناهج الفصل الثاني للصفوف من الرابع الابتدائي للثاني الإعدادي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 20212020، للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.كانت قد قررت الوزارة، عودة حضور بدون غياب (اختياري) [حسب الجداول كما في الترم الأول] بدءا من الأربعاء ١٠ مارس ٢٠٢١ مع إعادة تشغيل مجموعات التقوية في المدارس. "الغياب الاختياري يقتضي إقرار رسمي من ولى الأمر في الإدارة التعليمية".وحددت الوزارة، أنه من حق ولى الأمر اختيار إعادة السنة الدراسية عن طريق تقديم طلب رسمي للإدارة التعليمية، على أن تعقد امتحانات ورقية مجمعة في آخر كل شهر في المدرسة من مارس إلى مايو للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي بديلًا عن امتحانات الترم الثاني.من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تمتلك كمًا هائلًا من مصادر التعلم لجميع الصفوف الدراسية ولمن هو قادر على الولوج إلى الإنترنت أو من لا يستطيع ذلك، مشيرًا إلى الوزارة لن تستطيع إقرار نجاح الطلاب من أى صف دراسي إلى الصف الأعلى بدون تقييم عادل في لجان مراقبة.في ذات السياق، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ان تُعقد امتحانات مواد (التربية الدينية، التربية الفنية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات) لطلاب الصف الثالث الإعدادي على مستوى الادارة التعليمية، بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات والمدارس الدولية (التربية الدينية فقط).وذلك في المواعيد التالية:مادة التربية الدينية يوم الثلاثاء ١٨ مايو ٢٠٢١مادة التربية الفنية يوم الأربعاء الموافق ١٩ مايو ٢٠٢١مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الخميس الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢١وقررت الوزارة، ان يتولى معلمي المدرسة تقدير أوراق الاجابة لهذه الامتحانات.كما تتولى المديرية التعليمية اعداد الجدول الخاص بالمواد التي تضاف للمجموع مع مراعاة ان يكون مادة واحدة فقط يوميا حتى لا يتجمع الطلاب بين الفترات.أما امتحانات مواد المجالات والامتحانات الخاصة بمواد المستوى الرفيع فستعقد على مستوى المدرسة وتحت الإشراف المباشر للسيد مدير المدرسة.