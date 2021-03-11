«IWH» يخفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا

خفض معهد آي.دبليو.إتش الألماني للأبحاث الاقتصادية اليوم الخميس، توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا لعام 2021 إلى 3.7 بالمئة من 4.4 بالمئة، كان قد توقعها في ديسمبر مع مواجهة البلاد لخطر موجة ثالثة من جائحة فيروس كورونا.وقال المعهد، ومقره في مدينة هاله، "بالنسبة لألمانيا على وج الخصوص، ثمة خطر من أن الخطوات التي تقررت في بداية مارس لفتح الاقتصاد ستتسبب في موجة ثالثة من حالات الإصابة".لكن توقعات المعهد أكثر تفاؤلا من الحكومة التي تنبأت أن يكون النمو هذا العام عند ثلاثة بالمئة، بعد تراجع 4.9 بالمئة العام الماضي.