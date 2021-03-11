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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

ماذا سيقدم مصممو الأزياء في ربيع وصيف 2021؟

الخميس 11/مارس/2021 - 02:41 م
أزياء صيف 2021
أزياء صيف 2021
غادة موسى
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يستعد مصممو الأزياء حول العالم، لمجموعات ربيع صيف 2021 من أجل الظهور على المسرح، وستحاكي الذات، وتحكى قصص حياتهم، وسيكون لها تأثيرا كبيرا على شعورهم، وسيعكس الأسلوب المزاجي والحاله الذهنية، وستكون اتجاهات الموضة الجديدة حول مايحتاجه الناس حقا، وستوفر لهم الراحة والسعادة.

تغلب الأزياء المطبوعة في ربيع وصيف 2021، كذلك الملابس الحريرية والبراقة التي تمتزج بمجموعة من الألوان النابضة بالحياة، كذلك سيتواجد على الساحة مزيد من الفساتين التي يغلب عليها الطابع الكلاسيكي، وستجعلك تشعر بالسعادة والراحة، كذلك ستعود موضة القمصان البسيطة والمطبوعة.

الفساتين ستكون جميلة وفخمة بشكل لايصدق، براقة بما يكفي لتناسب أى مناسبة وفي أى وقت من الأوقات، تحتوى على طبقات من التل والزينة، والتنانير الكاملة، فماركة فيرساتشي على سبيل المثال ستنتج فساتين مفتوحة، تحتوي على نجوم البحر، ومرصعة بالجواهر.

ستجد أيضا في تصميمات ربيع وصيف 2021 أزياء الشاطئ وغطاء الرأس الذي سيحميك من أشعة الشمس، وسيجعلك تبدو عصريا، مثل القبعات والقمصان والتي ستصدر عن مجموعة Frank Doolittle.

وفقا لموقع scoopempire يقول عدد من مصممي العالم إن إبداعاتهم الجديدة مصممة لمساعدة الناس على أخذ استراحة من كل ما يجري والعثور على الفرح في الأشياء الصغيرة.

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