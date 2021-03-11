طابع تذكاري بمناسبة زيارة البابا للعراق يثير حفيظة تركيا وإيران

أثارت خارطة "كردستان الكبرى" فوق رأس البابا فرنسيس في طابع تم إصداره بمناسبة زيارته لإقليم كردستان العراق حفيظة طهران وأنقرة.وضمت الخارطة مناطق كردية في كل من إيران وتركيا وسوريا، ما أدى لاحتجاج هذه البلدان لدى حكومة الإقليم العراقي، بحسب ما ذكرت قناة "العربية" الاخبارية في تقرير عبر موقعها الالكتروني.ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده نشر الطابع في إقليم كردستان العراق بأنه "مخالف لمبادئ وقواعد المجتمع الدولي"، على حد تعبيره.ودعا خطيب زاده، أمس الأربعاء، إلى إعادة سحب جميع الطوابع الصادرة في إقليم كردستان بمناسبة زيارة البابا فرنسيس للعراق، نظرًا لإدراج أجزاء من إيران في خريطة الإقليم المرسومة بالطابع.وأضاف: "ضمن احتجاجنا لدى الحكومة العراقية، دعونا إلى سحب الطابع وتصحيح هذا العمل غير الودي على الفور".بدورها، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا احتجاجيًا على نشر الطابع الذي يضم خارطة "كردستان الكبرى".