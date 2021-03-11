376 ألفا و503 طلاب بـ«تانية ثانوي» امتحنوا التطبيقات الرياضية والجغرافيا

تمكن 376 ألفا و503 طلاب وطالبة بالصف الثاني الثانوي، اليوم، من أداء امتحان التطبيقات الرياضية، للشعبة العلمية على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في أخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 20202021، والتي بدأت يوم الأحد 28 فبراير حتى 11 مارس 2021.وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أنه بلغت نسبة أداء امتحان التطبيقات الرياضية 99.7%، من إجمالي حضور 377 ألف و475 طالبطالبة على مستوى الجمهورية.بينما تمكن 208 ألف و258 طالبطالبة بالشعبة الأدبية من أداء امتحان مادة الجغرافيا بنسبة 99.6%، من إجمالي حضور 209 ألف و46 طالبطالبة على مستوى الجمهورية.كما أدى 6378 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج) الامتحان ورقيًا في امتحان مادة التطبيقات الرياضية من إجمالي 6754 طالبطالبة بنسبة حضور 94.4%، بينما أدي 20530 طالب وطالبة الامتحان في مادة الجغرافيا من إجمالي 21184 طالبطالبة بنسبة حضور 96.9%.