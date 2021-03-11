الرحلة الرعوية القادمة لبابا الفاتيكان إلى بيروت

أعلن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، في رحلته التاريخية للعراق، أن رحلته القادمة الى الشرق الأوسط ستكون إلى لبنان.ولفت البابا فرنسيس خلال كلمته التي ألقاها بالعراق اليوم، إلى أن «لبنان رسالة وشعب يتالم،" مضيفًاأن هذه الدولة تمثل توازن قوي بشعبها الإ أنها لديها بعض الضعف الناجم عن التنوع، ومن المؤسف أنه لم يتم التصالح معه، ولكن لديه قوة شعبه المتصالح مثل قوة الأرز».وبدأ البابا فرنسيس خلال الأسبوع الجاري، زيارته الرعوية الأولى إلى دولة العراق، ضمن خطة الرحلات الرعوية لدول الشرق الأوسط.