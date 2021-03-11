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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«الميكانيكا» تختم قلق الامتحانات للطالبات بمدرسة أسماء

الخميس 11/مارس/2021 - 10:16 ص
الامتحانات
الامتحانات
نور أيمن
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انتهت طالبات مدرسة أسماء الثانوية بنات التابعة لمنطقة طرة البلد، من امتحان الميكانيكا بعد نصف الوقت مباشرة، وكان السبب في ذلك "تليجرام"، حيث تم تسريب الامتحان على مجموعات في التطبيق وهو ما استغله بعض الطلاب والطالبات.

وقالت الطالبة هنا عدلي لـ "الدستور" أنه يوجد طالبات حصلن على إجابات امتحان مادة الميكانيكا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام"، وذلك من خلال بعض الهواتف المحمولة التي تمكن من إدخالها للجان بشكل سري من قبل الطالبات".


والتقطت أمنية عبدالله الطالبة بمدرسة أسماء الحديث قائلة، "الامتحان كان صعب، ورغم ذلك أكدت على أن مادة التطبيقات الرياضية من المواد التي يفضلها الطلاب ويستمتعون بها".

بينما قالت لاميس أحمد، إنها "استطاعت الانتهاء من الامتحان بمجهودها الشخصي كونه لم يخرج عن سياق المنهج الذين قاموا بدراسته خلال النصف الأول من العام الدراسي".


وأدى طلاب المرحلة الثانية امتحان الميكانيكا والجغرافيا من خلال التابلت، وسط إجراءات احترازية تفاديا لوباء كورونا المنتشر بالعالم أجمع هذه الأيام.

وكانت قد استقبلت المدرسة الطالبات بمجموعة من الإجراءات الاحترازية، ووزعتهن بانتظام داخل الفصول لتأدية امتحاناتهم، والتزم المراقبون والطالبات بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وقرر وزير التربية والتعليم اعتماد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021، بعد الإعلان عن طريقة الامتحانات وضوابط الامتحانات والمواصفات الجديدة بالتزامن مع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

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