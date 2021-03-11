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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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ارتفاع مبيعات السيارات في الصين 365% في فبراير

الخميس 11/مارس/2021 - 09:31 ص
السيارات
السيارات
وكالات
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ارتفعت مبيعات السيارات في الصين، أكبر سوق في العالم للسيارات، 365% في فبراير مقارنة مع نفس الشهر قبل عام، لتواصل مكاسبها للشهر الحادي عشر على التوالي، إذ تقود البلاد انتعاشا عالميا للقطاع من جائحة كوفيد-19.

وكشفت بيانات من اتحاد مصنعي السيارات الصيني أن المبيعات بلغت 1.46 مليون سيارة في فبراير.

وقبل عام، تضررت مبيعات السيارات في الصين بشدة جراء الجائحة بسبب فرض قيود على السفر في البلاد. لكن السوق بدأت تنتعش مجددا في الربع الثاني، بجانب بقية قطاعات الاقتصاد، إذ تمكنت البلاد من السيطرة على فيروس كورونا إلى حد كبير.

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