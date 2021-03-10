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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: نأمل أن تمنع حكومة ليبيا التدخل الخارجي في بلادها

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:45 م
عبدالحميد الدبيبة
عبدالحميد الدبيبة
محمد عمر
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رحبت وزارة الخارجية السعودية، بمنح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وهنأت المملكة في بيان مساء اليوم الأربعاء، ليبيا حكومةً وشعبًا بهذه الخطوة التاريخية المهمة التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وشددت المملكة على تضامنها مع ليبيا، ودعمها لجميع الجهود الخيرة الرامية إلى التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية، معربة عن تطلعها في أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية.

وأعربت الرياض عن أملها في أن يحافظ منح الثقة لحكومة الدبيبة على وحدة وسيادة ليبيا، ويمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.

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