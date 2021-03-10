الولايات المتحدة: ما يحدث في إقليم تيجراي الإثيوبي تطهير عرقي

اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن ما تقوم بها القوات الإثيوبية في إقليم تيجراي ​يعتبر تطهير عرقي.وعبر أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي في تصريحات مساء اليوم، عن إدانة بلاده ممارسات التطهير العرقي في إقليم تيجراي.وعلى جانب آخر، اعتبر بلينكن أن الاتفاق النووي الموقع عام 2015 كان ناجحا في منع إيران من امتلاك سلاح نووي.وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن لديهم مشكلة جذرية مع سلوك إيران في المنطقة سواء فيما يتعلق ببرنامجها الصاروخي أم دعمها للإرهاب.وتشن قوات الجيش الإثيوبي بتويجه من رئيس الوزراء آبي أحمد منذ شهور حملة عسكرية ضد إقليم تيجراي والذي رفض إجراءات الحكومة الفيدرالية وتعطيلها إجراء الانتخابات بحجة فيروس كورونا لبقاء حكومة آبي أحمد في السلطة.