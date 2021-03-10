عضو بالشيوخ يعد بالعمل على ملف العمالة غير المنتظمة

قال عمرو حجاج، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ إن توليه منصب وكالة لجنة القوي العاملة والطاقة بالمجلس شرف وتكليف كبير له، لافتًا إلى أنه سيبذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة ليكون عند حسن ظن الجميع لخدمة الوطن والمواطنين.أضاف عزت، لـ«الدستور»، أن أول ملف سيعمل عليه داخل لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ هو ملف العمالة غير المنتظمة الذي يختص الـ14 مليون مواطنًا الذي ظهرت مشكلاته جليًا خلال أزمة كورونا.وأوضح عزت أنه سيعمل علي هذا الملف من خلال محورين الأول هو تقديم دراسة كاملة باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول الحالة الاجتماعية الخاصة بالتأمينات والإسكان للعمالة غير المنتظمة في الدولة المصرية مع وجود أفكار وبدائل للحد من هذه المشكلة، أما المحور الثاني هو أننا نناقش هذه الحلول والبدائل وعمل مشروع قانون وتقديمه لمجلس النواب خلال الفترة القليلة المقبلة.أشار عزت إلى أنه سيقوم بعدد من الجولات خلال الفترة المقبلة لاتحادات العمال ونقابات العمال الفرعية ولقاءات مع العمالة غير المنتظمة للتعرف بصور أكبر علي مشكلاتهم لان هذا الملف يؤرق الدولة كثيرًا.وأوضح عضو الشيوخ أن الملف الثاني الذي سيعمل عليه خلال هذه الفترة يتعلق بعمالة القطاع الخاص وأزمات الفصل التعسفي وكتابة الاستقالة قبل التعاقد مع شركات القطاع الخاص، لافتًا إلي أن هذه الملف يجب أن يتم ضبطه خلال الفترة المقبلة.وشدد عزت على أن مجلس الشيوخ سيتعاون مع الجهات التنفيذية ومجلس النواب بشكل أكبر لصالح البلاد والعباد.