500 مليون دولار فاتورة نشر قوات الحرس الوطنى لتأمين الكابيتول

قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتناجون، إن فاتورة نشرة قوات الحرس الوطنى الأمريكى فى محيط مبنى الكابيتول حيث مقر مجلسى النواب والشيوخ بلغت 500 مليون دولار أمريكى.وأشار البنتاجون إلى أن عملية نشر القوات بدأت فى السادس من يناير الماضى، وشارك فيها 26 ألفا من أفراد قوات الحرس الوطنى الأمريكى وشمل الإنفاق عليهم جوانب إعاشتهم ونقلهم ومكافآتهم الإضافية.وذكرت دورية ديفنس نيوز الأمريكية المتخصصة فى الشأن الدفاعى أن القرار الذى صدر مؤخرا بتمديد عمل قوات الحرس الوطنى فى مهمة تأمين مبنى الكابيتول لمدة شهرين قادمين لم تصدر بشأنه أية موازنات تقديرية حتى الآن.وكان وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن وافق أمس على تمديد عمل قوات حماية مقر الكونجرس فى العاصمة الأمريكية "واشنطن دى سى" إلى الثالث والعشرين من شهر مايو القادم، وهى القوات التى كان سيحل أجل انتهاء مهمتها فى الثانى عشر من الشهر الجارى، ويصل إجمالى قوة الحرس الوطنى التى ستبقى للدفاع عن مبنى الكابيتول 2300 جندى تعادل نصف عدد القوة الحالية القائمة بالتأمين من قوات الحرس الوطنى 4600 جندى تعمل بالتعاون والتنسيق التام مع قوة البوليس المدنى للكونجرس.وقال المراقبون إنه فى حال تمديد عمل القوات لفترات أطول سيتم استدعاؤها وتجديد مهمتها وفقا لنظام تناوب دورى تتم مراجعته كل ثلاثة أشهر، كما تفيد التقارير الإخبارية المحلية الصادرة عن حكومات الولايات الأمريكية عن اتساع نطاق موافقتها على الدفع بقوات الحرس الوطنى التابعة لها للقيام بمهمة حماية مقر الكابيتول بعد أن عزفت بعض الولايات عن الموافقة على ذلك فى بداية الأزمة.