النمسا ترحب بالتصديق على الحكومة الجديدة فى ليبيا

رحبت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم، بموافقة المشرعين الليبيين على حكومة مؤقتة فى البلاد، معتبرة أن هذه الخطوة تدعو إلى التفاؤل مع التزام الحذر.ودعا بيان لوزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة اتباع الخطوات الضرورية الأخرى، لاسيما انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة وتسليم الأسلحة.وشدد البيان على أن الشعب الليبي يستحق مستقبلًا آمنًا ومستقرًا ومزدهرًا.وكان مجلس النواب الليبي قد منح فى وقت سابق الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.